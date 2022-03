Volop in training voor Hilversum City Run: "Nog wel vrijwilligers nodig"

Bij de Gooise Atletiek Club (GAC) wordt volop getraind voor de Hilversum City Run. Dit jaar kan het hardloopevenement eindelijk weer 'fysiek' plaatsvinden, al is er nog wel vraag naar vrijwilligers: "Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze organisatie", vertelt Dick Slootbeek.

Na twee digitale edities, kan er dit jaar weer massaal gelopen worden. "We hopen eindelijk 3 april live met elkaar te lopen", vertelt Dick Slootbeek van het hardloop-event.

Om fit aan de start op het Marktplein te verschijnen, kun je bij de GAC in de weekenden trainen om fit te worden. Daar wordt door Hilversummers goed gebruik van gemaakt. De kilometersaantallen vliegen verslaggever Rinus Michels om de oren.

Vrijwilligers

Het enige dat de wedstrijd dus nog in de weg kan staan is een gebrek aan vrijwilligers. "Het gaat een hele leuke dag worden dus meld je aan als vrijwilliger", aldus Slootbeek. "Vaak is het niet alleen voor de lopers maar ook voor de vrijwilligers een onvergetelijke dag."

Via de website van de organisatie kun je je aanmelden als vrijwilliger.