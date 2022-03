Vier jaar in cijfers: Bijna geen Heemskerker vindt dat gemeente luistert naar inwoners

Als de titel van het coalitie-akkoord van de afgelopen vier jaar, getiteld 'Heemskerk zichtbaar beter' als doelstelling kan worden opgevat, dan is die volgens zijn inwoners niet gehaald. Slechts weinig inwoners van de gemeente hebben volgens de cijfers van onderzoeksinstituut Kieskompas het gevoel dat zij in contact staan met de lokale politici, en dat er naar hen geluisterd wordt.

Slechts 8 procent van de Heemskerkers vindt dat het gemeentebestuur goed heeft geluisterd naar de mening van zijn inwoners in de afgelopen vier jaar. Hetzelfde kleine percentage inwoners vindt dat de gemeente haar beslissingen goed genoeg heeft uitgelegd in die periode.

Zoals in veel Noord-Hollandse gemeenten, is het gebrek aan nieuwe woningen voor Heemskerkers een doorn in het oog. Ruim 71 procent van de inwoners vindt dat de gemeente in de afgelopen vier jaar te weinig gedaan heeft om het tekort aan te pakken. Slecht 11 procent vindt dat de gemeente wél genoeg heeft gedaan.

"Een hele grote groep mensen voelt zich gewoon niet gehoord", vertelde hij toen aan NH Nieuws. "Dat is de reden dat ik deze petitie ben begonnen. Dat we nu al meer dan 1.000 handtekeningen hebben verzameld is natuurlijk geweldig. Het leeft enorm."

"Dit plan komt namelijk bovenop de plannen voor nieuwbouw aan onder andere de Duitslandlaan en bij de Waterakkers", zei een woordvoerder van de gemeente in augustus.

Volgens de cijfers van Kieskompas moet het tij in Heemskerk best te keren zijn wat betreft het vertrouwen in de lokale overheid: 70 procent van de inwoners vindt dat de gemeente belast is met te veel taken, zodat zij haar werk niet goed kan doen.

Vertrouwen

Ongeveer een derde van de mensen in het dorp heeft weinig tot geen vertrouwen in het lokale bestuur, maar de landelijke politiek komt er nog slechter vanaf bij Heemskerkers: meer dan de helft van hen vertrouwt die nauwelijks of niet.

Om een gebrek aan vertrouwen te herstellen, werkt een persoonlijke benadering misschien voor Heemskerkse politici: 75 procent van Heemskerkers zegt mensen in het algemeen te vertrouwen, en nog 10 procent meer vertrouwt ook zijn of haar eigen buren.