Studenten zamelen spullen in voor Oekraïne, Rode Kruis zegt: 'Geef liever geld'

Met een geleende auto crossen studenten Sam en Floor de regio door om aangeboden spullen voor Oekraïne op te halen. Een oproepje in eigen kring via social media leverde zoveel respons op dat de oprit van Sam's moeder in Bergen inmiddels uitpuilt. Ondertussen roepen organisaties Rode Kruis en Giro 555 echter op om "hoe sympathiek ook te stoppen met spullen in te zamelen" en liever geld te geven.

De oprit van Sam's moeder doet tijdelijk dienst als inzamelpunt

"We vinden het hartverwarmend om te zien hoe betrokken mensen zijn en moeite doen om spullen in te zamelen", zo vertelt Jos de Voogd van Giro 555. "Maar hoe goed bedoelt ook, je moet je afvragen hoe groot de kans is dat deze spullen uiteindelijk ook echt op een goede plek terecht komen." Volgens de Voogd wordt er weliswaar vaak ingezameld volgens bepaalde lijsten waar behoefte aan is, zoals warme kleding en medische spullen, maar is anderzijds in Oekraïne de behoefte aan spullen vaak zo specifiek dat het lastig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen." De kans is dan ook niet ondenkbeeldig dat veel ingezamelde spullen uiteindelijk zullen eindigen op een vuilnisbelt."

Quote "Gedoneerd geld uiteindelijk effectiever dan ingezamelde spullen" jos de voogd, giro 555

Giro 555 en Rode Kruis roepen dan ook op om vooral geld te geven in plaats van spullen. "Het is altijd kijken wat er precies nodig is op een bepaalde plek", aldus de Voogd. "Stel er is in een opvangplek behoefte aan bijvoorbeeld maandverband, dan is het veel makkelijker en efficienter dat ter plaatse in te kopen dan te gaan zoeken in die enorme diversiteit van aangeboden spullen."

Studenten Sam en Floor rijden af en aan om spullen in te zamelen - NH Nieuws