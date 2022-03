Inzamelacties voor Oekraïne in Bussum overvol: "Vooral verhuisdozen nodig"

Het loopt storm bij de inzamelpunten voor Oekraïne in de omgeving van Naarden en Bussum. Vrijwel alle inzamelpunten zijn overvol. Bij de Verlosserkerk in Bussum nemen ze nog wel spullen aan, maar ze hebben vooral behoefte aan verhuisdozen.

In Bussum zijn meerdere plekken waar kleding en andere spullen worden ingezameld voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zoals bij de Groene Ruyter of stichting Kinderen in Nood , maar alle locaties zitten vol, zei Frederique tegen NH Radio. "Iedereen brengt het nu naar de Verlosserkerk, de andere punten zijn overbelast. Waar we nu echt een tekort aan hebben is verhuisdozen, dan kan je de spullen stapelen."

Verhuisdozen

Frederique doet daarom een oproep aan iedereen in de omgeving Naarden en Bussum: "Kom naar de Verlosserkerk met verhuisdozen. Dan kunnen we vanavond de spullen inpakken en wordt het morgen al naar Polen gebracht."

Vrijwilligers op het inzamelpunt zijn de hele dag druk met de inzameling, maar het kan zijn dat er even niemand aanwezig is. Je kan dan de dozen achterlaten bij de grote ingang. Een vrijwilliger zal dit dan zo snel mogelijk naar binnen brengen.