Gooise gemeentes vergaderen over Russisch gas: direct stoppen lukt gewoon niet

De gemeentes in 't Gooi gaan samen om de tafel om mogelijk het contract met de Russische gasleverancier Gazprom te verbreken. Dat werd duidelijk na een gezamenlijke vergadering vanmorgen. Per direct stoppen lukt nog niet, bleek uit diezelfde vergadering.

De kwestie Gazprom stond tijdens de vergadering van de Gooise wethouders niet op de agenda, maar toch voelde iedereen de noodzaak om van gedachten te wisselen. Hoewel de gemeenten de contracten individueel hebben afgesloten en de meningen hierover nog verdeeld zijn, willen ze toch gezamenlijk optrekken.

De gemeentes willen voornamelijk duidelijkheid over de eventuele consequenties bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomsten. Als dat is uitgezocht komen ze met een collectief statement.

Verzet gemeenten

Vanuit verschillende gemeentes is er wel veel verzet tegen het Russische gasgebruik in 't Gooi. Zo schreef het college van Hilversum woensdag een brief aan de raad naar aanleiding van vragen over een petitie. In de brief staat dat gemeente Hilversum een groot ongemak voelt bij het huidige contract met Gazprom. Niet alleen door de momentele oorlog in Oekraïne, maar ook door het neerhalen van vlucht MH17.

Volgens wethouder Arno Scheepers (VVD Hilversum) moet er in de toekomst beter onderzoek worden gedaan naar bedrijven en hun achtergrond: “Vooral kijkend naar hoe zij omgaan met mensenrechten. In 2021 was de Krim ook al geannexeerd.”

Dinsdag werd er in gemeente Eemnes al unaniem een motie aangenomen om het energiecontract met Gazprom te verbreken. Wethouder Wilma de Boer (PvdA) laat weten dat ze koste wat kost van het Russische gas af wil, ongeacht de financiële consequenties. “Principes mogen geld kosten. In tijden van oorlog gelden er andere regels. Nood breekt wet.”