Texelse kunstenares in Culture Club: "Ik heb vooral veel lol in schilderen"

In Culture Club deze week een portret van de op Texel geboren en getogen kunstenares Marloes Roeper. Zij won vorig jaar de prestigieuze Lake Side Collection Prijs. Ze heeft nu voor een jaar een atelier in het futuristische Depotgebouw van het Boijmans in Rotterdam. Door de jury werd vooral het plezier waarmee Marloes schildert geroemd. "Ik heb ook heel veel lol in schilderen", vertelt ze.

"Ik zie het schilderen ook een beetje als een spel. Ik probeer altijd een schilderij op een dag te schilderen. Daar gaat dan wel dagenlange voorbereiding aan vooraf hoor." Naast schilderen, houdt Marloes ook van voetballen. Ze ziet wel overeenkomsten tussen die twee. "De wedstrijdspanning die ik voor een voetbalwedstrijd voel, heb ik ook op de dag dat ik ga schilderen," lacht ze. "Er moet uiteindelijk gescoord worden."

Liefde voor luchten

Marloes groeide op in de havenplaats Oudeschild op Texel met uitzicht op de Waddenzee. Haar jeugd heeft zeker sporen achtergelaten in haar werk. "De wijde blik heb ik meegnomen van Texel. De liefde voor luchten," vertelt ze. "Ik was aanvankelijk een beetje huiverig met schilderen van de zee. Dat vond ik te voor de hand liggend. Maar nu ben ik al zoveel jaar weg van het eiland dat ik vind dat het wel mag."

Aan de muur van haar atelier hangt geen zeegezicht maar een detail van een schuurtje met een buitenlamp. "Het was echt zo'n doorsnee schuurtje met zo'n onooglijke buitenlamp, ergens in Brabant," vertelt Marloes. "Ik probeer dat dan met rake streken op het doek te zetten." En wat wil ze ermee zeggen dan? "Ik ben niet zo'n schilder met diepere bedoelingen. Ik kijk zelf goed om me heen om ook de schoonheid in alledaagse dingen te zien, zoals zo'n schuurtje. Dan hoop ik dat mensen die mijn werk zien ook beter om hun heen gaan kijken," zegt Marloes met een glimlach op haar gezicht.

