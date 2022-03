Verkiezingsdebat Medemblik in teken van bouwen, bezuinigingen en leefbaarheid

Vanavond houdt NH Nieuws en WEEFF een verkiezingsdebat in Medemblik dat live te volgen is. Daarbij staan een drietal hete hangijzers centraal die inwoners zelf hebben aangedragen: woningbouw, de bezuinigingen en leefbaarheid. Om 19.30 uur begint het debat, in de Theaterkerk in Twisk.

Afgelopen periode heeft Kieskompas in opdracht van NH Nieuws gepeild welke onderwerpen de inwoners van Noord-Holland belangrijk vinden. Zo vond onder meer driekwart van de inwoners in Medemblik dat de gemeente te weinig heeft gedaan aan het woningtekort. Ook gaat er gedebatteerd worden over verkeersveiligheid en het recent ingevoerde afvalsysteem (recycletarief). Aan tafel zitten vanavond Morgen!, VVD, Groenlinks, GemeenteBelangen, CDA, Hart voor Medemblik, D66 en ChristenUnie. Naast de partijen zijn er ook inwoners uit Medemblik aanwezig die zullen inspreken. Het debat begint vanavond om 19.30 uur en is live te volgens via WEEFF TV, weeff.nl en nhnieuws.nl/west-friesland. De presentatie is in handen van Maarten Edelenbosch (NH Nieuws) en Jorik Simonides (WEEFF). Komende dinsdagochtend wordt het debat herhaald bij NH Nieuws op tv, om 09:00 uur.