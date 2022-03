Kijk live mee naar de weidevogels op het landje van Geijsel in Ouderkerk aan de Amstel. Met vogelaars, boswachters, boeren uit de buurt en met grutto's, tureluurs en kieviten verklaren we het weidevogelseizoen 2022 voor geopend. Presentatoren Caroline van der Meer en Stephan Roest nemen u mee de lente in!