De Peiling: ik heb een goede band met mijn buren

In het televisieprogramma Mr. Frank Visser Doet Uitspraak gaat het er wel vaker heftig aan toe, maar gisteravond sloeg werkelijk alles. De ruzie tussen de buren liep zo uit de hand, dat de bekende televisierechter zelfs een vliegende bloempot moest ontwijken! Maar deze mensen zijn niet de enigen die ruzie hebben met de buren: het aantal burenruzies is het afgelopen jaar flink gestegen, en het woonplezier van velen wordt hierdoor onder druk gezet. Heb jij eigenlijk een goede band met je buren?

Mr. Visser

In de aflevering van gisteravond zagen we een typische burenruzie. Elly en Jan claimen dat buurman Peter de Boel terroriseert. Daarentegen ontkennen Peter en zijn vrouw Usha alle beschuldigingen. Bij het eerste gesprek tussen de strijdende partijen, begint het schreeuwen meteen. De televisierechter oppert uiteindelijk om de perikelen na te spelen en daar escaleert de boel snel. Buurtbewoner John kan zich niet meer beheersen en smijt een bloempot over de galerij heen.

Toename ruzies

Deze ruzie is slechts een uit velen. Het aantal burenruzies is in 2021 voor het tweede jaar op rij gestegen, zo blijkt uit een trendanalyse van Stichting Achmea Rechtsbijstand. Door het vaker thuis zitten ergeren mensen zich aan geluiden en dingen waar ze eerder nooit last van hadden. Een grote aanleiding is de toename van verbouwingen en niet alleen over geluid van een slijptol of het boren. Zo bouwen mensen bijvoorbeeld soms een extra stuk aan hun huis en houden de heg of schutting aan als erfgrens, maar regelmatig is die anders dan in het kadaster staat. De buren zijn dan woedend dat hun grond wordt 'ingepikt'.

Wij zijn benieuwd, hoe is jouw band met de buren?