Hoornse jongeren in debat voor verkiezingen: "Ik weet nu beter wat ik ga stemmen"

Het eerste jongerendebat in Hoorn is een feit. Gisteravond voelden enkele tientallen jongeren de Hoornse politici flink aan de tand. Dit gebeurde in de theaterzaal van middelbare school Werenfridus in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. "Ik weet nu beter wat ik wil gaan stemmen", zegt de 18-jarige Indy Schipper, die het debat mede-organiseerde vanuit het Jongerenpanel.

"Ik vind dat het een groot succes was. De zaal zat redelijk vol. Het had nog wel wat meer gekund, maar voor een eerste keer was het goed", vindt Schipper. "In de voorbereidingen hebben we met het Jongerenpanel onderwerpen naar voren gebracht die we belangrijk vinden, dat was de basis voor het debat."

Wethouder Samir Bashara opende de avond. Alle Hoornse partijen waren vertegenwoordigd, vooral ook door jonge politici, zo vertelt projectleider Feija Bruinsma. "Zo was er ook een 20-jarige raadslid van het CDA, dat maakte het wel extra leuk en meer herkenbaar voor de jongeren."

Jeugdbeleid, J.P. Coen en woningbouw

Na een ronde pitches kwamen de stellingen aan bod. Stellingen die het jongerenpanel zelf hadden bedacht. Feija: "Zo ging de eerste stelling over woningbouw en hoe ze snel meer woningen voor jongeren kunnen bijbouwen. Moet er dan hoger worden gebouwd in Hoorn? De tweede stelling ging over inclusie en het standbeeld van J.P. Coen, met de vraag of die moet blijven staan op de Roode Steen. Maar ook is er gedebatteeerd over veiligheidsgevoel en jeugdbeleid."

In een halfuur na afloop mochten de jongeren zelf de politici bevragen. "Iemand vroeg welke jeugdactiviteten voor jongeren er georganiseerd zijn. En welke activiteiten er vanuit inclusiebeleid zijn gedaan, waarbij we het gehad hebben over de stadsgesprekken. En tot slot een vraag die ook discussie opriep: het gebruik van (openbare) genderneutrale toiletten", somt Bruinsma op.