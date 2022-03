Amsterdamse punkband the Covids viert vrolijke revolutie om problemen het hoofd te bieden

Punk is terug. In Amsterdam zijn de laatste tijd meerdere bands ontstaan die teruggrijpen op deze muziekstroming uit de jaren 70. Het lijkt alles te maken te hebben met de coronalockdown van de afgelopen jaren. Een van de bands is The Covids. Zij hebben de epidemie als geuzennaam aangenomen. "We willen dansen, we willen plezier maken omdat ons dat zo lang is afgenomen" zegt gitarist Paul Vink. In Culture Club een reportage over the Covids.

We treffen the Covids in hun oefenruimte in de Amsterdamse Pijp. Er wordt volop gerepeteerd want er staan weer volop concerten in de planning. Optreden hebben ze in hun twee-jarig bestaan nog weinig gedaan. Bij concerten gaat het dak eraf. Bij punk hoort pogo en stage dive. "We zijn altijd wel bloednerveus voordat we het podium opgaan" vertelt zanger Medhi. "Ik moet altijd minimaal drie keer poepen," lacht bassist Max. "Een combinatie van zwakke darmen en te veel bier."

De vier leerden elkaar kennen via de horeca. Cafe-restaurant en club Pacific parc op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam was hun hangout. "Het was gewoon onze familie," vertelt Max . "Ook als je niet hoefde te werken was je daar. Voor je vrienden, voor de muziek. We zijn daar geworden wie we nu zijn". Een paar jaar geleden werd Pacific parc overgenomen en gerestyled. "Het is nu een yuppentent," roept Paul. "Ik kom daar niet meer."