Tientallen huishoudens Abbenes, Buitenkaag en Nieuw-Vennep vanochtend zonder stroom

Honderden huishoudens in het zuiden van Haarlemmermeer zaten vanochtend zonder stroom. De stroomstoring treft voornamelijk Abbenes en Buitenkaag. Ook delen van Nieuw-Vennep hadden geen stroom. Dat meldt Liander op haar website.

Volgens Liander is een monteur onderweg om de storing op te lossen. Het zou in totaal om 18 straten in de regio gaan en de storing zou om 11.00 uur opgelost moeten zijn.