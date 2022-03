Castricummer (74) die verdacht wordt van leveren zelfmoordpoeder is vrijgelaten

Wat is Middel X?

Middel X is een conserveermiddel dat onder meer verkrijgbaar is bij chemische groothandels, is te lezen in dit verhaal van de NOS. Het kwam in de belangstelling toen de Coöperatie Laatste Wil (CLW) vertelde over het bestaan van het poeder.

De organisatie zet zich sinds 2013 in voor zelfbeschikking rond het sterfbed en stelt dat het poeder leidt tot een humane dood. Het bezit is niet strafbaar, de handel erin wel.

De Volkskrant schreef een aantal indringende verhalen over gebruikers van het middel, vaak ernstig lichamelijk of mentaal ziek. Mensen die bij de laatste minuten van hun stervende dierbaren waren, maar ook artsen voeren aan dat doodgaan aan Middel X helemaal niet humaan is.