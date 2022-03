5.000 Zaanse huizen op de foto om inzicht te geven in 'warmtelekkage'

Omdat de energieprijzen de pan uit rijzen, wordt het financieel steeds interessanter om om op energieverbruik te besparen. In Zaanstad kan dat nu door een warmtescan, waarmee 5.000 huishoudens kunnen ontdekken op welke punten ze hun huis beter kunnen isoleren. Thermograaf Gerben Bos legt aan NH Radio uit: "Een warmtescan geeft inzicht waar je energie verliest in je woning."

Als de bewoners de warmtescans ontvangen, kunnen ze aan de foto zien of hun huis verbeterd kan worden. "Het glas is vaak toch niet goed genoeg", legt Bos uit. "Van het oude dubbelglas naar nieuw dubbelglas ga je toch wel 70 tot 80 procent energie besparen. Dat is echt heel veel."

Het is dan aan de huiseigenaren of ze een isolatiespecialist inhuren. Bos: "Wij kunnen natuurlijk niet in de muur kijken. Laat iemand komen, laat het bekijken en vraag opties." Volgens de Bos kunnen andere geïnteresseerde ook een foto van hun huis laten maken. "Als je maar een thermograaf kiest, een professioneel bedrijf."

Geen gekke dingen ontdekt

Thermograaf Gerben Bos heeft 's nachts in Zaandijk, Zaandam en Wormerveer foto's gemaakt. De bewoners waren geïnformeerd, en af en toe zwaaien er een paar, maar sommige bewoners schrikken zo erg dat ze naar Bos beginnen te schreeuwen. "Dan denk je iets zachter meneer, iedereen slaapt. Dan zit m'n hart echt in m'n keel, want je wil niet tien huilende kinderen om je heen hebben."

Tijdens het fotograferen is de thermograaf niet op wietplantages gestuit. "Alles boven de tien graden is wit. En soms denk je wel: de woning is wel heel erg warm, want alles is dan wit. Maar het kost heel veel energie en tijd om te kijken wat het dan precies is. En we maken dan ook geen vriendjes." Volgens Bos zijn in Zaanstad 'geen gekke dingen opgevallen'.