Ten Hag heeft patent op bekerfinales: "Ik kom graag in De Kuip"

Dankzij een 2-0 overwinning op AZ bereikt Ajax voor de derde keer in vier jaar de finale van de KNVB Beker. Volgens Ajax-trainer Erik ten Hag was er niets af te dingen op de overwinning van zijn ploeg. "Niets weggegeven. Dik verdiende overwinning voor Ajax."

Na de 2-1 nederlaag in de competitie tegen Go Ahead Eagles was het de vraag hoe Ajax zich zou herstellen van die zeperd. Volgens Ten Hag is het logisch dat een ploeg een keer een dip heeft tijdens een seizoen. De trainer van de Amsterdammers was daarom erg blij met de reactie die zijn ploeg tegen AZ liet zien.

Hersteld van corona

Ryan Gravenberch begon bij Ajax in de basis. De middenvelder kon lange tijd niet spelen vanwege een coronabesmetting en raakte daardoor even zijn basisplaats kwijt in het elftal van Ten Hag. Voor Gravenberch was het wel even slikken om vaker op de bank te zitten dan hem lief was.