Over 10 jaar 733 stenen voor vermoorde Joodse Haarlemmers: "Het houdt niet op in Auschwitz"

In Haarlem is 77 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog een start gemaakt met een groot struikelstenenproject. Over tien jaar moeten alle 733 omgekomen Haarlemse joden herdacht worden met zo'n steen voor de woning waar ze voor het laatst in vrijheid leefden. "Het verhaal houdt dan niet op in Auschwitz of Sobibor", zegt een dankbare nabestaande van de familie Goud, waarvoor maar liefst vier stenen in de Jansstraat zijn gelegd.