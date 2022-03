Verdachte Hoornse tankstationbrand: "Het was niet mijn intentie om ze te vermoorden"

Kenadid A. (34) ontkent mensen te hebben geprobeerd te doden tijdens het stichten van een brand in een Hoorne BP-tankstation, mei 2020. "Het was niet mijn intentie om ze te vermoorden. Het was een schreeuw om hulp." Het Openbaar Ministerie (OM) eiste zes jaar cel tegen hem.

De verdachte praatte honderduit. Vooral zijn boosheid over wat hem was aangedaan. "Ik had hulp nodig. Ik kon de basis (woonruimte) niet eens krijgen. Een mens in het nauw maakt rare sprongen. Het was nooit mijn intentie om iemand van zijn leven te beroven. Wat in het gemeentehuis is gebeurd, was uitlokking.”

Het leidde bij de aanwezigen in de zaal tot geïrriteerde reacties dat A. zich vooral druk maakte om zichzelf, terwijl zij nog steeds last ondervinden van het incident op 22 mei 2020. A. was boos na een gesprek bij de gemeente, vulde bij het tankstation aan de Zwaagmergouw een gieter met benzine en liep de winkel binnen. Een klant die net naar buiten wil lopen overgoot hij met benzine. Daarna gooide hij de gieter leeg op de vloer.

Enorme steekvlam

Op camerabeelden is tijdens de zitting te zien hoe het slachtoffer probeert weg te komen, maar geen uitweg vindt. Net voordat A. de benzine aansteekt, doet een medewerker van het tankstation een deur open, waardoor de man kan vluchten. Vlak daarna is een enorme steekvlam te zien.