Doelman Stankovic twijfelgeval bij FC Volendam, verder fitte selectie tegen VVV-Venlo

Na de ruime zege tegen hekkensluiter Helmond Sport wacht morgenavond VVV-Venlo in De Koel voor FC Volendam. "VVV zit op dit moment in een betere fase. Het is gewoon een hele goede tegenstander. Ik ben heel nieuwsgierig hoe we daar uit gaan komen", blikt trainer Wim Jonk vooruit.

VVV-Venlo staat op de tiende plaats, maar toch waakt Jonk voor onderschatting. "Het is gewoon een hele goede tegenstander voor ons. Een uitwedstrijd in De Koel met publiek erbij. Ik ben heel nieuwsgierig hoe we daar uitkomen."

"De laatste weken pakken ze weer de punten", vervolgt Jonk over VVV. "Ze hebben het daarvoor wat lastiger gehad. Het is gewoon een ploeg die normaliter in eredivisie speelt. In dat opzicht is VVV-uit altijd een moeilijke wedstrijd."

Ontbrekende spelers

"De bekende namen zullen afwezig zijn: Derry John Murkin en Brian Plat. Filip Stanković is ook een twijfelgeval, dus we moeten 's ochtends bekijken hoe het gaat", licht trainer Wim Jonk toe over de afwezigen morgen. Behalve Murkin, Plat en Stankovic beschikt Jonk over een fitte selectie. "We hebben altijd wel jongens met lichte klachten. Sommige spelers die terugkeren van een blessure en gedeeltelijk meetrainen. Dat moet je per dag bekijken."

Plat wordt de afgelopen weken vervangen door Benaissa Benamar en Jonk is erg tevreden over zijn ontwikkeling. "Benamar is er natuurlijk een tijdje geleden bijgekomen. Hij heeft zich snel aangepast en doet het zeer behoorlijk moet ik zeggen. Er zit nog ontzettend veel rek in, dus het gaat de goede kant op."

Tekst gaat verder onder de foto