De rode ibis uit Egmond is eenzaam en uitgehongerd gestorven

De bij Egmond aan Zee dood gevonden rode ibis is onderzocht in Naturalis. Dit gebeurde tijdens een LiveScience-event, waarbij ontdekt werd dat de vogel waarschijnlijk niet lang in vrijheid heeft geleefd en is gestorven door honger.

Door de schade aan de veren denkt preparateur Becky Desjardins dat de ibis niet heel lang geleden bij iemand privé is ontsnapt. "Hij heeft niet lang van zijn vrijheid genoten, minder dan zes maanden denk ik, anders had hij alweer nieuwe veren", aldus Becky. Ze weet ook te melden dat de ibis het waarschijnlijk helemaal niet leuk vond om alleen rond te lopen. "Het zijn echte sociale vogels", vertelt ze. Ontsnapt Waar de ibis vandaan komt weet ze niet. "We hebben de ring gecheckt en ook gekeken of de ibis gechipt was", legt Becky uit. Er worden in meerdere provincies in Nederland ibissen gespot. "Het is niet waarschijnlijk dat deze uit dezelfde kooi zijn ontsnapt, er worden veel ibissen in Nederland gehouden", zegt Becky.

Dode rode ibis Naturalis - NH Nieuws

Normaal leeft de ibis in Zuid-Amerika en komt de vogel in Nederland niet in het wild voor. Een scenario zoals de wilde halsbandparkieten, die zich vast in het land hebben gevestigd, ziet ze ook niet voor zich. "Ibissen zijn kieskeurige eters, de halsbandparkiet eet bijna alles. Ik denk dat wij geen wilde ibissen krijgen, al zou dat wel een heel mooi gezicht zijn", lacht Becky.

De vinder van de ibis, Jos van Duin, had van Naturalis vrijkaarten gekregen. "Wij gaan hier vandaag rondkijken, dat vinden mijn kinderen en ook papa heel leuk", vertelt Jos. Begin oktober 2021 vond Jos de ibis tijdens het kite surfen. "Het was een prachtig gezicht met helder water en ineens een rood bolletje", aldus Jos. Hij vertelt verder: "Ik was eerst nogal nerveus om 'm op te pakken, maar ik dacht: ik neem hem maar mee. Misschien kan ik de eigenaar nog opsporen met het bandje om de poot." Dat bleek helaas niet mogelijk en dus gaf Jos de vogel aan de wildopvang in Krommenie. Zij namen contact op met Naturalis, waar de vogel na zijn dood een aantal maanden in een vriezer heeft gelegen. Balgen Tijdens het onderzoek wordt de vogel helemaal leeggehaald, waarna het wordt gebalgd. Dat is een manier van opzetten waarbij het dier niet in een mooie houding wordt geplaatst, maar ik een houding die het mogelijk maakt om hem op te bergen in een la. Bij Naturalis liggen miljoenen dieren op die manier opgeborgen. Onderzoekers kijken zo over een lange periode hoe een soort verandert. De rode ibis wordt aan die collectie toegevoegd. "Eerst moet hij nog wel drie weken drogen en minimaal 24 uur in een ontsmettingsvriezer door brengen", legt Becky uit.