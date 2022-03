Geel-blauwe boeketten voor Oekraïne: "Mijn medewerkers zijn niet meer vrolijk"

Bloemenkwekerij Van Haaster in Vijfhuizen is een actie gestart voor Giro555. Honderden geel-blauwe boeketjes worden morgen op de veiling van Aalsmeer geveild. Het geld wordt gebruikt voor crisishulp aan Oekraïne.

"We merken aan onze medewerkers, die uit Oost-Europa komen, dat het ze aangrijpt. Ze zijn minder vrolijk. Ze zijn in gedachten bij het thuisfront", vertelt eigenaar Rob van Haaster. Daarom vindt hij het extra belangrijk om te helpen.

"Mijn familie moet in Oekraïne vechten tegen Rusland en ik moet hier geld verdienen voor ze"

Quote

Ook de Oekraïense Luba staat boeketten te draaien. Ze vertelt NH Nieuws dat haar moeder en zoon nog in Oekraïne zijn. "Het is echt moeilijk. Mijn familie moet in Oekraïne vechten tegen Rusland en ik moet hier geld verdienen voor ze", zegt Luba.

Van Haaster hoopt minstens duizend euro op te halen met zijn blauwe hyacinten en gele narcissen. "Maar misschien bieden mensen morgen het dubbele en wordt het veel meer", zegt hij hoopvol.