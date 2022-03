Oud-badjuf Tity haalt herinneringen op bij verlaten zwembad De Terp: "Het was hier heel druk"

"Het sfeertje was heel erg relaxed en ontspannen", vertelt oud-badjuf Tity Brugman over het oude zwembad. Ze werkte er, enkele jaren na de bouw van het zwembad in 1964, jarenlang als badjuf. Brugman is in de Wieringermeer een bekend gezicht, door de vele jaren die ze als zweminstructrice in het binnen- én buitenzwembad heeft gewerkt.

Tity genoot altijd van de zomers die zij langs het zwembad doorbracht. Er kwamen met warm weer veel bezoekers om een plons te nemen in een van de twee buitenbaden. Op het hoogtepunt had het bad zelfs 2000 bezoekers in een weekend. "Die hadden dan stoelen mee en tassen vol met eten", zegt de oud-badjuf.

Speciale momenten

Maar ook tijdens minder goede temperaturen stond Tity langs de kant de schoolslag te leren aan haar leerlingen. "Die verhalen hoor je van ouders en grootouders nog wel", vertelt Tity. Zij vervolgt: "Het was dan gewoon bokkoud."