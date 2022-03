Jouw vragen aan de nieuwe burgemeester van Hilversum: "Hoe wordt het levendiger?"

"Dit is gewoon de mooiste gemeente van Nederland", aldus de trotse nieuwe burgemeester van Hilversum. Ruim een week heeft Gerhard van den Top de ambtsketen van 'de mediastad' nu om. NH Nieuws vroeg aan Hilversummers wat zij willen weten over hun nieuwe burgemeester en stelde dezelfde vragen vervolgens aan Van den Top.

"Deze functie voelt als een cadeau voor mij", begint de kersverse burgemeester het interview. "Als dijkgraaf voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht was ik al jarenlang actief in dit gebied en ik woon zelf ook in Hilversum."

Daarmee loopt Van den Top eigenlijk al vooruit op de eerste vraag, namelijk of hij zichzelf wil voorstellen. "Ik ben vader van twee kinderen en ben getrouwd met Jacobina." Het burgemeesterschap is nieuw voor hem, maar Hilversum absoluut niet. "Ik woon zelf in de Riebeeck en geniet daar enorm."

Kleur bekennen

De vragen lopen verder uiteen van de lievelingskleur van de nieuwe burgemeester: "Blauw, maar draag dat alsjeblieft niet allemaal", grapt hij. Tot zijn visie om de stad weer wat levendiger te maken. "Na twee jaar kunnen we nu met de horeca en cultuursector weer bouwen aan mooie projecten. Ik kijk echt uit naar prachtige evenementen in Hilversum."