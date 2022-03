Dependance Museum van de Geest in Hermitage Amsterdam blijft open

Het Amsterdam Museum trok zich vanochtend terug uit de Hermitage, waar het museum vanwege een verbouwing tijdelijk naar toe zou verhuizen. Aanleiding is de oorlog in Oekraïne. De Hermitage in Amsterdam is een dependance van de Hermitage in Sint Petersburg, één van de grootste musea ter wereld.

Vanmiddag maakte de Hermitage Amsterdam bekend de banden met de Russische zustervestiging te doorbreken. Een groot gedeelte van het museum blijft daarom gesloten.

Steun

"Het Museum van de Geest steunt de Hermitage in deze moeilijke situatie na het onvermijdelijke besluit dertig jaar culturele samenwerking te verbreken", schrijft het Haarlemse museum in een reactie. "Inmiddels zijn Hermitage Amsterdam, Amsterdam Museum en Museum van de Geest met elkaar in gesprek over een openstelling."

Het museum benadrukt dat tentoonstellingen van Museum van de Geest zelfstandig tot stand zijn gekomen zonder bruiklenen of sponsoring vanuit Sint Petersburg.

Actie

Dit weekend doet het museum mee aan een cultuuractie voor Oekraïne. Een deel van de opbrengst van het museum in Haarlem en Amsterdam wordt gedoneerd aan Giro 555.

"Naast mensenlevens lopen ook de cultuur en musea in Oekraïne direct gevaar door het oorlogsgeweld. Onze gedachten en steun gaan uit naar de bevolking in Oekraïne en alle slachtoffers die deze gruwelijke oorlog teweeg brengt", aldus Hans Looijen, directeur Museum van de Geest.