Westwoudse jongeren wonen noodgedwongen bij ouders: "Verenigingsleven valt weg"

Jongeren uit Westwoud trekken al langere tijd aan de bel, omdat er bijna geen nieuwe starterswoningen worden gebouwd of beschikbaar zijn. Voorbeelden van de schrijnende situaties zijn die van Jan de Boer (24) en Niels Reijn (27), die ondanks hun full-time baan, noodgedwongen nog bij hun ouders wonen. "Mijn hele leven is daar gevormd en daarom wil ik heel graag terug."

De Boer (24) groeide op in Westwoud, maar inmiddels woont hij samen met zijn ouders in Lutjebroek. Het liefst zou hij gisteren al in het bezit zijn van een eigen woning in zijn geliefde Westwoud, maar door de gestegen marktprijzen is dat voorlopig niet mogelijk. Vorig jaar september startte De Boer samen met andere vrienden een CPO-inititatief, in de hoop zo wel aan starterswoning te komen. "We zouden rond november een reactie krijgen van de gemeente", vervolgt De Boer. "Maar tot op heden hebben we nog steeds niks gehoord en ben ik bang dat het over de verkiezingen heen getild wordt."

Ook Niels Reijn (27) is de dupe van de krankzinnige woningmarkt. "Op zich heb ik thuis niks te klagen", vertelt Reijn in zijn ouderlijk huis. De moeder van Reijn lacht daarop en wuift triomfantelijk met haar armen in de lucht. "Maar tien jaar geleden had ik echt wel verwacht dat ik op mijn 27ste op mezelf zou wonen."

Tekst gaat verder onder video: