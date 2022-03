Op bezoek bij de Bahá'ís, die vrede verkondigen: "Ideeën kennelijk nog niet goed uitgelegd"

"Een volgende fase in de volwassenwording van de mensheid." Zo omschrijft Deborah Wüst, een van de tien leden van de Amstelveense Bahá'í-gemeenschap, haar religie. Bahá'ís streven naar eenheid en verbinding, al lijkt die ambitie met de oorlog in Oekraïne verder weg dan ooit.

Op bezoek bij de Amstelveense Bahá'í, die vrede verkondigen - NH Nieuws

"Kennelijk hebben we onze ideeën nog niet goed uitgelegd", zegt voorzitter Fariba voor de camera van AAN! Amstelveen. De onrust in de wereld is voor haar aanleiding om haar geloof nog meer uit te dragen. Nu het corona-technisch weer kan, komen de leden van de gemeenschap eens in de negentien dagen bij haar thuis samen om hun geloof te vieren.

Het Bahá'í-geloof gaat ervanuit dat alle mensen met elkaar verbonden zijn en dat alle religies uit één en dezelfde bron komen. Wereldwijd telt de geloofsgemeenschap zo'n zeven miljoen volgelingen. Van hen wonen er dus zo'n tien in Amstelveen en omgeving.

Tijdens de bijeenkomst wordt er samen gezongen, gebeden en worden er ervaringen uitgewisseld. "Wij als Bahá'ís moeten harder werken om de mensheid naar de vrede te brengen", zegt Faria. "Bahá’u'lláh zegt: 'Wij zijn de bloemen van één tuin, er is maar één ras, er is maar één God en er is maar één wereld.'"





