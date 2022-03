Magneetvissende vrienden vinden handgranaat bij Alkmaarse watertoren: "Best spannend"

Het was vandaag 'best even spannend' voor de 17-jarige Meickey Derksen uit Alkmaar: met twee Schagense vrienden viste hij in de buurt van de watertoren in zijn stad op metaal, toen hij plots een oud-Hollandse handgranaat aan zijn draad had hangen.

Meickey vervolgt: "Een vriend van me zei: dat is een granaat! Dat zag hij aan de vorm. We belden meteen de politie.

Explosieven Opruimingsdienst

Tegelijkertijd laat hij het ding weer rustig in het water zakken. "Dat kun je het beste doen om ontploffing te voorkomen", vertelt de visser. Voordat hij een paar maanden geleden met magneetvissen begon, heeft hij zich ingelezen in wat je moet doen als je een explosief opvist. "Dat leek me wel handig."

Na het belletje komt de politie naar de jongens toe om de situatie in te schatten. "Zij dachten dat het een oud-Hollandse granaat is en schakelden de Explosieven Opruimingsdienst in", aldus Meickey. "Dat was heel cool, maar ook best even spannend. We waren toch wel zenuwachtig: wat zal er gebeuren?"

'Vetste tot nu toe'

De Explosieven Opruimingsdienst stelt hierop vast dat het inderdaad gaat om een granaat en neemt het ding mee. Bij Sortiva in Alkmaar wordt de granaat volgens Meickey tot ontploffing gebracht.

Meickey vertelt dat dit 'het vetste is' dat de jongens tot nu toe hebben opgevist. Meestal vinden ze meer alledaagse dingen als fietswrakken, die de gemeente dan ophaalt. "We willen nu gewoon doorgaan en kijken of we meer vinden. We hopen een keer een vuurwapen op te vissen. Of een kluis, dat is ook bijzonder."