53-jarige man veroordeeld na hard heen en weer schudden baby

Een 53-jarige man uit Krommenie is veroordeeld voor het door elkaar schudden van zijn drie maanden oude baby. De rechter legde hem 30 maanden celstraf op waarvan 22 maanden voorwaardelijk. Dat betekent dat hij vrijkomt: hij heeft al ruim acht maanden in voorarrest gezeten.

Op 28 maart 2021 draaide de man door toen zijn zoontje niet stopte met huilen. Hij duwde zijn hoofdje tot zeven keer toe hardhandig in een kussen en schudde hem daarna heen en weer. Toen zijn partner hem vroeg 112 te bellen, deed hij dat niet.

Voor de rechter in Haarlem zei de man eerder 'verschrikkelijke spijt' te hebben. Uit onderzoeken bleek dat zijn zoontje geen inwendig letsel had, wat de eventuele gevolgen op langer termijn zijn, is niet bekend. Eerder had hij zijn zoontje ook al eens hardhandig vastgepakt. De man zelf heeft een lichte verstandelijke beperking.

Voorwaarden

De psycholoog adviseerde de rechtbank op grond van zijn bevindingen de daad van de man in verminderde mate toe te rekenen. Daar ging de rechter in mee. Ook zijn er bijzondere voorwaarden verbonden aan zijn vrijlating. Zo is er een proeftijd van vijf jaar, is er verplichte begeleiding door de reclassering en moet de man zijn behandeling bij de Forensische Polikliniek voortzetten.

De man heeft weer contact met zijn zoontje en zijn partner wil samen met hem verder. Jeugdbescherming is betrokken bij het gezin.