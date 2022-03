Yara (20) en Maikel (18) bouwen Drebbel's houten duikboot na: "Een ervaring rijker"

Want zo'n vierhonderd jaar later proberen zes studenten, van de mbo-opleiding Allround Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer, zijn duikboot na te bouwen.

In augustus begonnen ze met de bouw hiervan. De studenten moest het doen met beperkte documentatie en een plaatje van Drebbel's experiment op de Theems, een rivier in het Verenigd Koninkrijk.

Vier maanden

Het bouwen duurde ruim vier maanden en is helemaal gemaakt van hout. De onderzeeboot werd op hun school in Heerhugowaard gebouwd. Bij de Koninklijke Marine in Den Helder werden de puntjes op de i gezet en kreeg de replica een heuse duik-test. "Het was gaaf om dat bij de marine te kunnen doen. We kregen er ook een rondleiding bij de Onderzeedienst", zo vertelt Yara.

Het bouwen van een onderzeeboot was voor Maikel en Yara een avontuur om nooit te vergeten. "Ik vond het geweldig", vertelt de Horinees opgetogen. "Zoiets maak je nooit meer mee en voor mij was dit een gouden kans."

De derdejaars studenten leerden onder meer lassen en lamineren, waarbij je dunne plakken hout op elkaar plakt, zodat je het in een vorm kunt buigen.

Hoewel ze het toch een beetje spannend vond, is ze maar al te blij dat ze heeft meegedaan aan dit experiment. "‘Ik ben niet het type om aan een tv-programma mee te doen, maar was wel benieuwd hoe televisie wordt gemaakt. De opnames zijn gelukkig goed gegaan."

In de voetsporen van Drebbel

Ook voor Maikel uit Zwaag was het bouwen van een onderzeeër een belevenis. Toch begon hij niet onvoorbereid aan het experiment. Samen met zijn vader restaureerde hij al eerder een oude sleepboot uit 1903. "Ik wist al het een en ander van boten", zo vertelt de Zwager. "Maar Drebbel kende ik nog niet."

Maikel is dan ook trots dat hij in de voetsporen is getreden van de wetenschapper uit Alkmaar. Want, zo zegt hij: "Het resultaat mag er zeker wezen."



Hij gaat verder: "De boot ziet eruit zoals het origineel. Ik heb veel geleerd, zoals met

handgereedschappen als hamer, handschaaf en bijtel werken. Ook het samenwerken in een team was voor mij nieuw. Dat had ik nog nooit gedaan. Dat is goed gegaan en we houden er een mooie vriendschap aan over."

Benieuwd naar hoe dit experiment afloopt? Hun aflevering is vanaf 12 maart om 19.50 uur te zien op NPO 2.