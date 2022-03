(On)nodig regenboogpad in Heemskerk voer voor discussie

Het nieuw aangelegde regenboogpad levert gemengde reacties op bij inwoners van Heemskerk. De één vindt "het statement belangrijk", maar de ander "twijfelt of het helpt" en vindt het dan "veel geld kosten." COC-voorzitter Jos Ahlers noemt het initiatief waardevol. "Het is ook een signaal: LHBTI-emancipatie is niet alleen een Amsterdams dingetje, het speelt ook hier, bij ons."

Op sociale media barstte de discussie meteen los. Sommigen vinden het kleurrijke pad mooi en het statement op zijn plaats. Anderen zien liever andere kunst, of het gemeenschapsgeld van 11.000 euro aan iets anders besteed. Ook op straat lopen de meningen uiteen van "laten we een beetje lief zijn voor elkaar", tot "het is wel erg veel geld".

De gemeente Heemskerk onthulde afgelopen zaterdag het nieuwe regenboogpad, langs de vijver naast het gemeentehuis. In het persbericht kondigde zij aan: "Met dit initiatief wil de gemeente laten zien dat ze pal staat voor de rechten van LHBT+‘ers en dat er voor discriminatie op basis van geslacht of seksuele voorkeur geen ruimte is in Heemskerk."

Ahlers: "Eén van onze doelstellingen is zichtbaarheid. Dat is belangrijk, want zichtbaarheid betekent veiligheid. Ik zeg ook wel eens: onzichtbare mensen laat je makkelijk verdwijnen."

Jos Ahlers, de voorzitter van COC Kennemerland, is voornamelijk blij met het Heemskerkse pad in de kleuren van de regenboog. Het COC zet zich onder andere in voor de gelijkheid en emancipatie van LHBTI'ers.

"Je ziet nu in de wereld dat symboliek soms heel waardevol is"

Dat sommigen de regenboog niet mooi vinden "dat kan", vindt de COC-voorzitter, en of het geld niet beter aan iets anders in de gemeenschap besteed had kunnen worden, is niet aan het COC. "Dat is een politieke beslissing, daar gaan wij niet over."

Maar de stelling dat een pad in vrolijke kleuren op zichzelf LHBTI'ers niet veel zou helpen, is volgens hem maar deels waar. "Ik snap ook: die regenboogpaden of bankjes, die zijn natuurlijk symbolisch. Aan de andere kant zie je nu ook in de wereld dat symboliek soms heel waardevol is."

Wel is er uiteindlijk meer nodig, meent het COC. "In alle eerlijkheid, we vinden dat zo'n symbool een sluitstuk moet zijn", zegt de Ahler over het Heemskerkse pad. "Je zou eigenlijk beleid moeten voeren en dan dat ook nog even tastbaar maken, bijvoorbeeld door iets te doen in de kleuren van de regenboog."

Specifieke behoeftes

Met zulk beleid gaat de gemeente Heemskerk aan de slag, laat een woordvoerster weten. "De volgorde is hier anders", geeft ze toe. "Het regenboogpad is het gevolg van een initiatief van de gemeenteraad na een motie van D66. Ook is de gemeente bezig met het ontwikkelen van inclusiebeleid."

Ahlers heeft wel ideeën over waar de gemeente zich op kan richten. "De LHBTI-doelgroepen hebben vaak specifieke behoeftes. Er is bijvoorbeeld meer en makkelijker eenzaamheid bij ouderen. En voorlichting op scholen is belangrijk, jongeren hebben vaak extra ondersteuning nodig."

Gaypride-discussie

"Ook is het niet voor niets dat LHBTI'ers over het algemeen individuele sporten doen, en niet in team. Dat blijkt in de praktijk toch ingewikkeld. Dus wij juichen het ook wel erg toe als de gemeente daar beleid op maakt."

En zo'n regenboogpad is daarbij dus wel goed, vindt Ahlers. "Het is een beetje als de discussie over gaypride in Amsterdam", vergelijkt hij. "Moeten die gasten feestend op een boot staan? Ja, dat moet, om de hele wereld te laten zien: wij zijn er en we zijn trots op ons zelf."