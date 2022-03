Gevonden wrak toch niet het schip van Sjouke de Vries uit Hoorn: 'Weer terug bij af'

Twee weken lang leefde de familie van de op de Smit-Lloyd 102 omgekomen Sjouke de Vries uit Hoorn in de veronderstelling dat het scheepswrak was gelokaliseerd. Tot vandaag. Het blijkt toch om een ander schip te gaan, blijkt na onderzoek in Zuid-Afrika. "We zijn weer terug bij af", aldus dochter Gerda.

De Smit-Lloyd 102 - Aangeleverd

"Hij heeft nu eindelijk een graf", zuchtte Truus de Vries-Knijn (84) uit Hoorn zo'n twee weken geleden. Het bericht dat een Zuid-Afrikaans bergingsbedrijf hoogstwaarschijnlijk op het schip was gestuit, waarop haar man bijna 52 jaar geleden was overleden, zorgde voor hernieuwde pijn en opluchting tegelijk. 95 procent zeker Op oudjaarsavond 1970 kwam het schip in een ruige storm geterecht en zonk. Vijf personen overleden, waaronder Sjouke de Vries uit Hoorn. Hij werd 37 jaar. Mede door de sterke stroming is het nooit teruggevonden. Tot het bedrijf twee weken geleden meldde 'per ongeluk' op een schip te zijn gestuit, dat voor '95 procent zeker' de Smit-Lloyd 102 moest zijn.

Sjouke 'Rooie' de Vries werd slechts 37 jaar - Familie De Vries

Dat nieuws blijkt nu voorbarig, meldt De Telegraaf. Hoewel de afmeting van het schip overeenkomt, blijkt de stuurhut nog op het aangetroffen schip te zitten en is de inrichting van het dek anders. "Het is 100 procent niet de Smit-Lloyd", zegt dochter Gerda. Een flinke domper voor de familie. "Mijn moeder is erg teleurgesteld. Ze vond toch een beetje rust bij de gedachte dat het schip eindelijk was gevonden. We speelden met de gedachten om naar Zuid-Afrika te gaan. Om de plek te bezoeken waar het schip zou zijn gevonden. Nu zijn we weer terug bij af." Toch houdt de familie hoop. Gerda Beek-De Vries: "Ze hebben dit schip per ongeluk ontdekt. Misschien gebeurt dat met het schip van mijn vader ook nog een keer."

