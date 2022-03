De Peiling: S10 gaat voor Nederland het Songfestival winnen

Zojuist onthulde de Noord-Hollandse zangeres S10 (Stien den Hollander) in Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam het nummer De Diepte waarmee ze naar het Eurovisie Songfestival in Turijn gaat.

Bullet-Ray

Het is voor het eerst sinds 2010 dat er een Nederlandstalig nummer is uitgekozen. Sieneke gooide met Ik Ben Verliefd (Sha-La-Lie) toendertijd geen hoge ogen, zij wist zich niet voor de finale te plaatsen. In 1998 wist Edsilia Rombley de vierde plaats te bemachtigen met Hemel en Aarde.

De 21-jarige artieste zegt over haar inzending: "Het is een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die moeilijk zijn. Dat is iets wat we samen delen als mensen en ik hoop dat je je minder alleen voelt bij het luisteren van het liedje." Wat vind jij? S10 krijgt lovende reacties uit binnen- en buitenland op De Diepte. Wat vind jij van het nummer? En gaat zij voor Nederland het Songfestival in Turijn winnen? Beluister hieronder het nummer.