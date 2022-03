Bronzen musjes van graf in Enkhuizen 'gesloopt' en gestolen: "Erg verdrietig dit"

Het graf van Marieke's oma, die in 2014 overleed, ligt er troosteloos bij sinds de diefstal. Gistermiddag ontdekte de familie dat de ‘bronzen musjes’ die op de grafsteen stonden, weg waren.

Aangeleverd

"Het bewijs ligt onder onze voeten”, gaat Marieke verder, die de diefstal op Facebook kenbaar maakte. Ze woont zelf in Amstelveen, maar haar ouders en broer wonen nog in Enkhuizen en bezoeken het graf dan ook met regelmaat. Het gaat om de begraafplaats aan het Emmaplein. Natuurliefhebber “Het zijn prachtige vogels. Ze stonden ook symbool voor haar leven”, vervolgt Marieke. De oma van Marieke was namelijk een echte natuurliefhebber, zo blikt ze terug. “Ze wist alles, van vogels tot plantjes. Dat je dan nog moet opkomen voor je oma na haar overlijden, is gewoon verdrietig." Marieke heeft 'geen goed woord over' voor de dader of daders. “Ik heb er geen woorden voor, behalve dat het schofterig is. Wie doet nou zoiets?”

Zo zien de 'bronzen musjes' eruit - Aangeleverd

De familie Eggenkamp-Klingers is dan ook op zoek naar de ‘bronzen musjes’ die van het graf van hun oma zijn gestolen. Ook de beheerder wist van niks, zo vertelt Marieke. “Misschien is dit wel vaker voorgekomen en weten de nabestaanden dat niet.” Ze vraagt dan ook aan de beheerder of hij een rondje langs de grafstenen wil maken. “Misschien is er wel een bende actief.” Marieke richt zich ook tot de dader of daders. “Mocht je achteraf toch spijt hebben van je daad, dan willen we ze graag terug”, zegt de Amstelvener. “Je kan ze dan gewoon terugleggen.” Ze hoopt dan ook dat de musjes zo snel mogelijk weer teruggezet kunnen worden op de plek waar ze horen. “Want dat verdient ze.”