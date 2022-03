Zes jaar cel geëist tegen de man die brand stichtte bij een tankstation in Hoorn

Tegen Kenadid A. (34) is een celstraf van zes jaar geëist door het Openbaar Ministerie (OM). Hij stichtte in mei 2020 brand in de winkel van een tankstation en overgoot een nietsvermoedende klant met benzine. Volgens de officier van justitie is het een godswonder dat het niet erger is afgelopen.

De zaak zou eigenlijk vorig jaar augustus al worden afgerond. Maar tijdens de zitting bleek de advocaat van de verdachte aanvullen een onderzoek te willen, en werd de zaak uitgesteld. A. zei toen al dat zijn actie een schreeuw om aandacht was. Al drie jaar probeerde hij onderdak te vinden, maar kwam de gemeente Hoorn haar beloftes niet na.

Hij liep het gemeentehuis uit, stak over naar het tankstation en vulde een gieter met benzine. Hij ging de winkel binnen en zou hebben geroepen: 'Ik steek jullie allemaal in de fik'.

Per ongeluk met benzine overgoten

Zelf ontkende A. dat in alle toonaarden. Hij wilde alleen maar aangehouden worden. Over de man die benzine over hem kreeg, zei de verdachte: "Hij stond in de weg, het ging per ongeluk. Ik wilde alleen over de grond gieten."

Het slachtoffer rende weg en kon met hulp van het personeel van het tankstation wegkomen. Omdat naar eigen zeggen de politie niet snel genoeg kwam, besloot hij brand te stichten in de winkel, zoals goed te zien is op de bewakingsbeelden.

Het OM beschuldigt hem van poging tot moord. Het is niet het enige waar hij zich voor moet verantwoorden. Zo zou hij in april 2020 ook vijf auto's met een hard voorwerp hebben vernield.

A. heeft een lange lijst aan veroordelingen voor verschillende delicten. Op zijn dertiende vertrekt hij naar het Verenigd Koninkrijk. In 2009 – hij is dan 22 jaar oud – wordt hij opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. In de drie jaar erna loopt hij nog tien keer tegen de lamp. Vooral vanwege het bezit van cannabis.

Verenigd Koninkrijk uitgezet

In 2012 belandt hij echter achter de tralies, en twee jaar later gaat hij opnieuw in de fout. Hij werkt een politieagent tegen, die bij hem naar drugs zoekt en het ook vindt. Hij wordt veroordeeld tot twintig maanden cel. Er wordt daarom een procedure gestart om hem het land uit te zetten. In 2015 oordeelt de rechter dat A. het Verenigd Koninkrijk moet verlaten en weer terug naar Nederland moet.

Celstraf

De officier van justitie eiste zes jaar cel. Volgens haar heeft de man, die met benzine was overgoten, geluk gehad. "Zijn kleren waren doordrenkt en er was geen weg naar buiten. Die uitgang werd geblokkeerd door de verdachte. Gelukkig kon hij dankzij de medewerkers van het tankstation toch via een nooddeur ontkomen. Anders had hij zeker vlam gevat na het aansteken."