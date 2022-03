Concertgebouw organiseert benefietconcert voor slachtoffers Oekraïne

Het Concertgebouw in Amsterdam organiseert samen met de Oekraïense pianiste Anna Fedorova en de Russische celliste Maya Fridman een benefietconcert voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

"Het zonnetje schijnt hier, maar mijn ouders moeten helaas in een kelder overnachten voor drie dagen in Odessa", zegt mede-organisator Konstantyn Napolov vanochtend tegen NH Nieuws. Hij is trots op Oekraïne in hoe zij Rusland tot nu toe weten tegen te houden. "Er zijn gelukkig nog geen raketten in Odessa gevallen. Ze weten zich goed te beschermen."

Het besef wat er allemaal op dit moment gebeurd in zijn geboorteland begint nu pas bij Napolov te dagen. "De eerste drie dagen kon ik het niet geloven. Het was voor mij niet realistisch. Pas toen ik een video en foto's kreeg van vrienden daar, werd het werkelijkheid."

Om toch iets te kunnen betekenen voor de slachtoffers in Oekraïne is Napolov samen met zijn team aanstaande zondag een benefietconcert gaan organiseren. "Ik ben ontzettend dankbaar voor de mensen die met zoveel enthousiasme willen helpen. Het concert was in één dag bijna helemaal uitverkocht", zegt hij met trots.

Giro 555

Samen met muzikale vrienden, zoals violiste Liza Ferschtman, pianiste Nino Gvetadze en violiste Rosanne Philippens, wordt er opgetreden in de Grote Zaal. De gehele opbrengst van het concert gaat naar Giro 555. Op de avond zelf is het voor bezoekers mogelijk om op eenvoudige wijze een extra donatie te doen aan Giro 555.