Zaanse speelgoed- en kinderkledingbank zoekt met spoed nieuw onderkomen

De weggeefwinkel Nix heeft niet op tijd een nieuw pand kunnen vinden en is daarom gesloten. Hetzelfde lot dreigt nu voor de Zaans speelgoed- en kinderkledingbank. Zij moeten voor augustus uit hun antikraak onderkomen in Wormerveer. Alleen de kledingbank Zaanstad, ook gevestigd in Wormerveer, heeft die zorgen niet. Die hebben ze wel gehad, maar sinds ze een pand huren, is er meer zekerheid en stabiliteit.