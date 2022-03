Hobbyboer krijgt vierling: "Al 50 jaar dwerggeiten maar dit nog nooit meegemaakt"

De kleine geitjes liggen lekker warm tegen elkaar onder een warmtelamp. Goede vriend Evert leverde het mannetje voor deze bijzondere prestatie en staat ook te kijken: "Ik was erbij toen ze geboren werden." Snoek was toen zelf in huis: "Ik had visite en die ging even kijken. 'Oh er ligt er al één', zei die, en even later lagen er al drie. Beste opbrengst! Nou toen kwam er nog één, levendig spul."

Zeldzaam

Snoek doet alles voor de lol, hij heeft ontzettend veel plezier van het fokken. Naast geitjes heeft hij ook nog konijnen. "Ik vind het heel leuk voor buurman", zegt Jim die even is komen kijken. "Til er maar eentje op Jim", zegt Snoek tegen hem. "Ik heb nog al 50 jaar dwerggeitjes, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt."

De verrassing is groot, maar dat er wel wat aan zat te komen was duidelijk. "Vorig jaar heeft dit geitje al twee kleintjes gehad. Maar dit jaar was ze net zo breed als ze lang was. Nou gaat dat nogal snel natuurlijk bij dwerggeitjes", zegt Snoek met een lach, "Dus het verbaast me niet helemaal, maar vier is natuurlijk wel zeldzaam."