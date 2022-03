Geteisterd kunstwerk bij Egmond aan Zee krijgt nieuwe bestemming: "Gun het rust"

Stairway to Ringo, het kunstpaard dat in Egmond aan Zee langs de weg staat, krijgt een nieuwe bestemming. Het kunstwerk werd afgelopen najaar van z'n vaste plek gehaald nadat het voor de zoveelste keer werd vernield. Inmiddels is het gerepareerd en krijgt het een plek bij Manege Groot aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef, zo maakt de gemeente bekend.