Jansen verwacht dat AZ gretiger is dan onrust veroorzakend Ajax

De Noord-Hollandse bekerclash van AZ tegen Ajax leeft enorm in Alkmaar en omstreken. Trainer Pascal Jansen denkt dat zijn ploeg ook net iets gretiger is dan de Amsterdammers. "Ajax denkt wellicht dat het vanzelf gaat morgen, wij absoluut niet."

Het is nog de vraag of Jansen over een fitte selectie kan beschikken. Jordy Clasie en Fredrik Midtsjø zijn namelijk nog twijfelachtig voor de kraker tegen Ajax. "Beide spelers hebben lichte klachten en één van de twee is echt een vraagteken voor morgen." Om wie het gaat wilde de trainer niet prijsgeven.

Vorm

AZ is bezig aan een geweldige reeks. Al achttien wedstrijden op rij zijn de Alkmaarders ongeslagen. Ajax is gezien de kwaliteit en de ervaring de favoriet voor morgen, maar de ploeg van Erik ten Hag doet het de laatste paar wedstrijden wat minder. Zo verloren de Amsterdammers afgelopen weekend op beschamende wijze met 2-1 van promovendus Go Ahead Eagles.

