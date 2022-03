Nieuw: eigen regiopagina voor Haarlemmermeer

Tot nu toe kreeg nieuws uit Haarlemmermeer een plek op de regiopagina Amstelland, waar ook nieuws uit Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn wordt gepubliceerd. Dat zorgde voor de nodige verwarring, zo bleek uit jullie reacties.

Enige regiopagina met nieuws uit één gemeente

Omdat het overduidelijk om twee regio's met een eigen identiteit gaat, heeft NH Nieuws besloten van één regiopagina twee regiopagina's te maken. De regiopagina Haarlemmermeer is daarmee geboren, en bovendien de enige regiopagina op nhnieuws.nl met nieuws uit één gemeente.

"Daarbij hebben we als nieuwsredactie niet alleen oog voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep, maar ook voor de vele kleine kernen daaromheen", legt Jacky de Vries, Hoofd Nieuws bij NH Media, uit. "Het is belangrijk voor mensen om te weten wat er in hun nabije omgeving speelt. Daarom focussen wij ons op lokaal nieuws, wat we waar nodig in een regionale context plaatsen."