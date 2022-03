Enkhuizer oorlogsveteraan Klaas Appel (101) overleden: "Hij had nog veel plannen"

Oorlogsveteraan Klaas Appel is maandagavond op 101-jarige leeftijd overleden in het bijzijn van zijn familie. De Enkhuizer vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog onder meer mee bij de slag om Ypenburg (1940) en werd daar met andere veteranen in 2019 nog om geëerd.

De slag om Ypenburg herinnerde Klaas Appel nog als de dag van gisteren. Toen als jongeman van 19. Hij was vanwege de dienstplicht gestationeerd in Delft. In 2019 vertelde hij in een interview aan NH Nieuws al eens over het moment in de vroege ochtend van 10 mei toen hij naar buiten stapte, omdat hij niet kon slapen.

Zo wilde hij dit jaar weer naar de herdenking van de slag om Ypenburg, dat plaatsvond op 10 mei 1940. "Hij zei tegen mij: 'Je houdt 10 mei toch wél vrij in je agenda?' Ik ging daar altijd met hem naar toe, daar keek hij echt naar uit. En hij was ook bezig met zijn seniorenvakantie met zorg in Doorn. Dan wilde hij ook weer naar het Veteraneninstituut", vertelt Heidie.

Kleindochter Heidie Mulder, zelf ook werkzaam in het leger, praat vol liefde over haar opa. "Hij was een stoere man. Een vechter, met het hart op de tong. Hij heeft zoveel meegemaakt. Zo verloor hij zijn jongste dochter. Maar altijd keek hij naar dingen uit en had hij veel plannen."

In 2019 werd hij geëerd voor zijn inzet. Maar een held voelde hij zich toen niet. "Ik geloof dat ik wel vier keer naar het toilet ben geweest van de spanning, voordat ik de vrachtwagen instapte. Ik was een schijtlijster, niks geen held. Maar je moest gewoon gaan, doen wat je moest doen."

Zijn passie voor de herdenkingen en bijeenkomsten met andere veteranen was lang niet vanzelfsprekend, vertelt kleindochter Heidie. "Hij praatte nooit over de oorlog, had er ook veel negatieve herinneringen aan. Ook in de omgang met officieren. Maar vooral ook om alles wat hij gezien had. Zelf tot het laatst in zijn leven, heeft hij daar nachtmerries over gehad."

Maar toen Heidie in dienst ging, begon hij er toch wel wat te vertellen. "Vooral over de kameraadschap. Ik heb hem uiteindelijk onder dwang meegenomen naar de herdenking. Toen kwam er een kolonel (Rob van Zanten) naar hem toe. Die vroeg of hij de rolstoel van mijn opa mocht duwen. Daar was opa heel verbaasd over. 'Dat een hoge pief zoiets doet', zei hij."

Militaire stoet naar Enkhuizen

Het leverde mooie gesprekken en contacten op. En dus kwam hij er ook graag. Vorig jaar kwam er zelfs een militaire stoet van 26 voertuigen speciaal voor hem naar Enkhuizen. "Hij heeft daar echt enorm van genoten", aldus Heidie.



