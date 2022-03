De Peiling: ik ben bereid een Oekraïense vluchteling in huis te nemen

Nederlandse hulporganisaties en de overheid worden overspoeld met telefoontjes van Nederlanders die Oekraïners in nood willen helpen. Zo komen er veel aanmeldingen binnen van mensen die vluchtelingen uit het land willen opvangen in hun woning. Ben jij bereid om iemand uit Oekraïne in huis te nemen?

De situatie in Oekraïne wordt steeds nijpender en volgens de Verenigde Naties zijn al een half miljoen Oekraïners op de vlucht. Op social media worden er al verschillende oproepen gedaan om een Oekraïense vluchteling in huis op te nemen.

Maar hoe werk dat als je, je huis ter beschikking wil stellen voor de opvang van vluchtelingen? Op de website van Vluchtelingenwerk staat informatie over wat de regels hiervoor zijn.

Vijf aanmeldingen per minuut

Burgerinitiatief Onderdak Oekraïne krijgt 'ontelbaar' veel aanmeldingen binnen van mensen die vluchtelingen uit het land in huis willen nemen. Initiatiefnemer Huib van Mierlo meldt dat er ongeveer vier of vijf mails per minuut binnenkomen. Ook bij het burgerinitiatief RoomforUkraine komen veel aanmeldingen binnen van mensen die een kamer of andere leefruimte aanbieden.

Hoe zit dat met jou? Ben jij bereid om een Oekraïense vluchteling in huis te nemen? Waarom wel of niet?