Het kostte wat moeite, maar de hele wereld kan nu naar 'Irene' luisteren

Het had wat voeten in de aarde, maar de ode van zanger Jeff Oud aan Olympisch en wereldkampioen Irene Schouten is nu wereldwijd te beluisteren. Het nummer 'Irene' - geschreven vanwege haar hattrick aan gouden olympische medailles - is toegevoegd aan alle online muzieksystemen.

De tekst voor het liedje had hij snel in zijn hoofd, het opnemen duurde slechts drie uur. Maar het op muziekplatformen als Spotify krijgen, kostte de Wervershover zanger twee weken. "Het ging wel over twintig schijven."

Een dag of tien geleden bracht hij het nummer voor het eerst live ten gehore, tijdens de huldiging van Schouten in De Dars. En daarna ook nog op een privé-feestje van Schouten. De reacties logen er niet om. "Super leuk. Vooral de familie en Irene zelf waren heel enthousiast. Irene vond het een eer dat er een liedje over haar gemaakt is. Nou, ik vond het juist een eer dat ik gevraagd was om een nummer over haar te schrijven."

Toestemming vragen

'Na alles heb je dit verdiend, Irene', klinkt het in het refrein. Het nummer is een bewerking van de hit 'Zij weet het', van Tino Martin. Om de ode aan Schouten uit te brengen, is toestemming nodig van alle betrokkenen van het origineel. En dat zijn er nogal wat.

Denk aan de schrijver Glen Faria, zes componisten en enkele uitgeverijen. "Zodat ze weten welke tekst er wordt gebruikt", vertelt Oud. "Maar ook zodat iedereen netjes zijn geld ontvangt. Dat is niet meer dan logisch. Dat zou ik zelf ook willen, als het om mijn eigen liedje zou gaan."