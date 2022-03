Pampers, dekens en voedsel: alles is welkom bij de inzamelingsactie van Katarzyna

Hun magazijn loopt langzaam vol in Dirkshorn, toch zijn ze nog lang niet klaar met inzamelen. Katarzyna Krzysztofiak uit Heerhugowaard is de actie samen met een groepje vrienden begonnen en doet een oproep aan iedereen die kan helpen. "We hebben nog steeds veel spullen nodig. Pampers, dekens, schoonmaakdoekjes, handdoeken en eten dat lang houdbaar is", legt ze uit aan NH Nieuws.

In het magazijn in Dirkshorn staan grote pakketten gevuld met hulpgoederen, geschonken door bewoners, maar ook door de Lays fabriek in Broek op Langedijk, Royal Coffee and Teas in Oudkarspel en van lokale kaasboeren. "Ik ben begonnen bij bedrijven rond te bellen en te vragen of ze iets willen doneren. Ik ben nu nog in contact met Unox en Vomar."

Al drie dagen lang zit Katarzyna met haar telefoon in de hand terwijl ze ook nog haar eigen werk heeft. Daarnaast heeft ze contact met kennissen die familie hebben in Oekraïne. "Ik ben aan het appen met mijn oud-collega uit Oekraïne. Haar familie zit opgesloten in Konotop. Ze zegt dat de situatie dramatisch is."