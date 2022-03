Weer sluit een bankkantoor, de Rabobank in Middenwaard gaat verdwijnen

Opnieuw een bankfiliaal minder in de regio. Het kantoor van de Rabobank in Heerhugowaard gaat sluiten. Klanten van de bank moeten voortaan naar het filiaal in Alkmaar. Volgens ouderenbond ANBO is dat niet voor iedereen een goede oplossing.

De Rabobank sluit steeds meer filialen, omdat er volgens de bank te weinig gebruik van wordt gemaakt. Het netwerk van kantoren stamt nog uit de tijd van cash geld, maar doordat steeds meer mensen online bankieren, wordt er nog maar weinig van de services gebruik gemaakt. Het kantoor in de Middenwaard sluit de deuren in mei.

De mensen die hier nog wel gebruik van willen maken, krijgen de mogelijkheid om een afspraak te maken met een adviseur die aan huis komt. Ook kunnen de mensen uit Heerhugowaard terecht bij het filiaal in Alkmaar.

Geld storten

Ondernemers die geld willen storten, kunnen dit doen bij vier geldautomaten in het winkelcentrum Middenwaard. Ook kan je geld storten bij de Gamma op het industrieterrein, hier kunnen ondernemers tot later op de avond terecht.

"Je wilt liever geen buurt belasten met een stortautomaat, daarom wordt er gekozen voor een inpandige optie. Een nadeel is dat er een sluitingstijd aan zit" aldus de woordvoerder van de Rabobank, die ook weet te melden dat ze uiteraard kijken extra veiligheidsmaatregelen bij zo'n automaat.

Ouderen

Ouderenbond ANBO heeft wel begrip voor de keuze om filialen te sluiten. "Wij begrijpen dat het in de lucht houden van filialen steeds duurder wordt, maar we hopen dat banken rekening houden met mensen die nog analoog bankieren".

Een mobiel kantoor dat een keer per week in de buurt staat om de bankzaken te regelen, vinden zij een goede oplossing. "Het is niet zo dat alle ouderen niet kunnen internetbankieren, integendeel zelfs. Maar voor de mensen die dat niet kunnen, moet analoog bankieren een optie blijven", vindt de ANBO. Ook merken ze op: "de groep ouderen die moeite heeft om met het digitale tijdperk mee te gaan, heeft vaak ook moeite zich te verplaatsen. Daarom is de bank in een stad verderop niet zomaar een oplossing".