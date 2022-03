Bus met drones, nachtkijkers en kogelvrije vesten richting Kiev: "Hopelijk helpt het"

Een andere vrachtwagen, die hoort bij de stichting, is vanochtend al gelost, in de buurt van Chemeriwits. Een stad onder Ternopil. "We zijn erg blij dat we nog rechtstreeks de benodigde spullen op locatie kunnen krijgen", zegt Pilkes trots.

De Oekraïense chauffeur Mykola (28) is vandaag richting Oekraïne vertrokken. Zijn vrachtwagen is helemaal gevuld met rolstoelen, brancards en voedsel. "Daarna zal Mykola zich aansluiten bij het Oekraïense leger om tegen de Russen te vechten."

Ook de Voedselbank in Alkmaar schoot hen te hulp. "We krijgen twintig pallets gevuld met shampoo en voedsel, zoals pasta en rijst." Een vrachtwagen, die vanuit Oekraïne richting Hensbroek rijdt, komt maandag de lading ophalen. "Die lading wordt ten noorden van Odessa gebracht."

Ook een hulporganisatie boven Odessa, een Oekraïense havenstad aan de Zwarte Zee, riep om hulp, zo vertelt de voorzitter. "Die belden ons met het verzoek of we dekens, medicijnen en aspirientjes konden brengen."

Om de inhoud te beschermen, mochten ze gecontroleerd worden bij een grenspost, is de lading gecamoufleerd met hulpgoederen. "Ik werd vanochtend om 07.00 uur wakker gebeld. Ze hebben de grens bereikt en rijden nu door Oekraïne. Ze vertelden dat de druk op de grenzen blijft toenemen. Het is er stampvol."

