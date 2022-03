Bussumse start armbandjesactie voor Oekraïnse vluchtelingen, klas helpt bij grote order

Lotte verkoopt al een paar jaar armbandjes. Dat loopt heel goed als bijvoorbeeld een juf vertrekt, merkt haar moeder op. Nu er steeds meer hulp op gang komt voor de Oekraïense bevolking dacht de jonge Bussumse: kan ik ook niet wat doen? Zeker ook omdat het gezin al kleren wilde doneren aan Stichting Kinderen in Nood, die druk bezig is met het verzamelen van goederen voor vluchtelingen.

Bestelling

Naast armbandjes in het blauw-geel verkoopt Lotte ook sleutelhangers. Direct na de schoolvakantie had ze er al een aantal verkocht via social media en Kinderkoopjes Naarden-Bussum. Ineens kwam kinderopvangoranisatie Koningskinderen om de hoek kijken, met een bestelling van 180 armbandjes.

Zoveel armbandjes maken, is voor Lotte alleen teveel. Daarom heeft ze aan haar juf gevraagd of de klas haar wil helpen. Dat is geen probleem. De school was al bezig met het verzamelen van goederen, etenswaren en levensmiddelen voor Kinderen in Nood. Vrijdagmiddag gaan de Bussumse leerlingen aan de slag met Lottes order.