Laren betuigt steun aan Oekraïne en verlicht gebouwen in blauw-geel

In navolging van bijvoorbeeld de gemeente Hilversum kleuren de komende dagen ook bekende gebouwen in Laren blauw-geel. Op verzoek van burgemeester Nanning Mol zijn de Johanneskerk, de Sint-Jansbasiliek en het Brinkhuis van vandaag tot en met maandag 7 maart verlicht in de kleuren van de Oekraïense vlag.

Op deze manier wil de gemeente Laren steun betuigen aan Oekraïne en de inwoners van het land laten weten dat Laren solidair is met hen.

"De Russische aanval op Oekraïne is de eerste oorlog in Europa waarbij meerdere landen openlijk betrokken zijn sinds de oorlog in Joegoslavië in de jaren negentig. De beelden en gebeurtenissen maken op veel mensen indruk. Dat geldt ook voor het verzet van de Oekraïense burgers, die moedig strijden om de vrijheid van hun geboorteland te behouden", meldt Mol.

Moment van bezinning

Naast het blauw-geel op de drie gebouwen klinken vanavond om 19.00 uur de klokken van de Johanneskerk en de Sint Jansbasiliek. De Johanneskerk is tegelijkertijd open voor mensen die een moment van bezinning willen. Ook zijn er vredesliederen te horen.

De Mariakapel van de basiliek is open tot 20.00 uur voor iedereen die een kaarsje op wil steken. In het Brinkhuis zijn inwoners tot en met 22.00 uur welkom om elkaar te ontmoeten.