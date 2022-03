Liveblog Oekraïne: Spaarne levert goederen, eerste vluchtelingen opgevangen

De stichting Holland - Oekraïne uit Nieuw-Vennep rijdt normaal gesproken ieder jaar met een konvooi van vrachtwagens naar de Oekraïense stad Cherson. Op dit moment staan er zes vrachtwagenladingen klaar in een loods in Nieuw-Vennep. Tegelijkertijd wordt Cherson zwaar belegerd door de Russen. Het is dus nog maar de vraag of en wanneer de goederen Oekraïne zullen bereiken.

In Badhoevedorp doet oud-voetballer Evgeniy Levchenko uit Oekraïne morgen de aftrap van een doneeractie van de Sport 2000. Mensen kunnen vanaf dat moment oude sportkleding naar Sport-2000 winkels brengen. Vanaf daar worden ze naar de grens in Oekraïne gebracht. Daarnaast worden schoenen die niet verkocht worden, gratis weggegeven. Ook kunnen klanten van de winkels ervoor kiezen om eventuele korting aan de stichting te doneren.