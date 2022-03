Liveblog Oekraïne: Oud-danser haalt negen familieleden op uit Polen

De demonstratie in Amsterdam was één van de vele demonstraties die vandaag worden gehouden in verschillende Europese steden. Onder andere burgemeester van Amsterdam Femke Halsema sprak de mensen op de Dam toe. "Waar je ook vandaan komt, welke taal je ook spreekt. We verenigen ons in shock en woede als we de beelden vanuit Oekraïne zien. Samen applaudisseren wij voor jullie kracht en menselijkheid. We zijn met jullie, Wij staan aan de kant van Oekraïne."