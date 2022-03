Liveblog Oekraïne: ook aan huisdieren wordt gedacht en kermismuntjes voor de kinderen

Burgemeester Jan de Boer spreekt in een videoboodschap de inwoners van gemeente Den Helder toe. "De oorlog in Oekraïne maakt heel veel emotie in ons los: woede, angst, verdriet. Maar ook zijn we bereid om mensen te helpen, want er komen heel veel vluchtelingen op ons af. In Europa, in Nederland en ook in onze gemeente Den Helder."